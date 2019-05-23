Палкин: 34 – не просто цифра, главное, что Шахтер – первый в Украине

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился эмоциями от чемпионства команды.

"Прежде всего хочу поздравить всех наших болельщиков, потому что они это заслужили. И, конечно же, я хочу поздравить президента нашего клуба.

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34 – это не просто цифра. Главное, что мы – первые в Украине. Это о многом говорит, о том, что мы работаем и работаем даже в этих сложных условиях. То, что мы сегодня видим 30 тысяч человек очень радует и очень волнительно. Я хотел бы сказать, что мы уже такого очень давно не испытывали. Сегодня эмоции переполняют.

В памяти остаются не только победы, но и поражения. Поэтому сложно выделить какой-то отдельно взятый матч, который был ключевым. Хочу сказать, что на очень сильных эмоциях все прошло, так как очень сложно всегда быть первыми. Сложно три сезона подряд выигрывает дубль. Самое трудное, что может быть, держаться в этой элите, на этой высоте", – сказал Палкин в эфире ТК Футбол.

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