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Палкін: 34 – не просто цифра, головне, що Шахтар – перший в Україні

06:30 735 Читать на русском
Палкін: 34 – не просто цифра, головне, що Шахтар – перший в Україні
Сергій Палкін / фото із соцмереж

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився емоціями від чемпіонства команди.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Перш за все хочу привітати всіх наших уболівальників, тому що вони це заслужили. І, звичайно ж, я хочу привітати президента нашого клубу.

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34 – це не просто цифра. Головне, що ми – перші в Україні. Це багато про що говорить, про те, що ми працюємо і працюємо навіть у цих складних умовах. Те, що ми сьогодні бачимо 30 тисяч людей, дуже радує і дуже хвилююче. Я хотів би сказати, що ми вже такого дуже давно не відчували. Сьогодні емоції переповнюють.

В пам'яті залишаються не тільки перемоги, але й поразки. Тому складно виділити якийсь окремо взятий матч, який був ключовим. Хочу сказати, що на дуже сильних емоціях все пройшло, тому що дуже складно завжди бути першими. Складно три сезони поспіль вигравати дубль. Найскладніше, що може бути, триматися в цій еліті, на цій висоті", – сказав Палкін в ефірі ТК Футбол.

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Сергій Палкін
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