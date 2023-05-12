На дуэль в Сан-Себастьяне отправятся 20 футболистов, сообщает пресс-служба Жироны. В глаза бросается отсутствие Тати Кастельяноса, 25 апреля оформившего покер в ворота Лунина (победа над Реалом 4:2).

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Кроме 24-летнего аргентинского нападающего, в заявке нет Янхеля Эрреры, Алейша Гарсии, Борхи Гарсии, Ибрагимы Кебе, Тони Вильи и Жоэля Рокы. Украинский вингер Виктор Цыганков традиционно в списке.

Напомним, сейчас Жирона расположилась на 7 строчке Ла Лиги, что позволяет сыграть в плей-офф Лиги конференций. Этому помог и экс-лидер Динамо, отличившийся 3 голами и 4 ассистами в 13 поединках чемпионата.

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