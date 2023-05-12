На дуель у Сан-Себастьяні вирушать 20 футболістів, повідомляє прес-служба Жирони. В очі впадає відсутність Таті Кастельяноса, який 25 квітня оформив покер у ворота Луніна (перемога над Реалом 4:2).

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Окрім 24-річного аргентинського нападника, у заявці немає Янхеля Еррери, Алейша Гарсії, Борхи Гарсії, Ібрагіми Кебе, Тоні Вільї та Жоеля Роки. Український вінгер Віктор Циганков традиційно у списку.

Нагадаємо, наразі Жирона розташувалась на 7 сходинці Ла Ліги, що дозволяє зіграти у плей-офф Ліги конференцій. Цьому посприяв і екс-лідер Динамо, який відзначився 3 голами й 4 асистами у 13 поєдинках чемпіонату.

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