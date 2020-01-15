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Озил рассказал об изменениях в Арсенале после прихода Артеты

15 января 10:00 241 Читати українською
Озил рассказал об изменениях в Арсенале после прихода Артеты
Месут Озил и Микель Артета / ВВС

Полузащитник Арсенала Месут Озил поделился своими впечатлениями от первых недель работы Микеля Артеты в лондонском клубе.

"Он может показать нам все, чему научился за свою долгую карьеру. Артета точно знает, что нам нужно делать. Он знает, что сказать нам, как дать нам позитивный настрой и как сделать нас успешными. Я вижу, что он действительно голоден, но в то же время достаточно приземленный. Такой отличный набор качеств позволит нам быть успешной командой.

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Мы возвращаемся к традициям Арсенала. Борьба и владения мячом, постоянный контроль игры. Это то, над чем он работает с нами. Вы можете видеть это – каждый улыбается, наслаждается своим временем в клубе, что делает нас успешными прямо сейчас. Думаю, что он правильный человек для этого клуба", – цитирует Озила официальный сайт Арсенала.

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Напомним, Артета возглавил "канониров" 20 декабря 2019 года. Под его руководством команда пока сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 победы, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Лондонцы занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

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Англия Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Микель Артета Микель Артета
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