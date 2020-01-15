Озіл розповів про зміни в Арсеналі після приходу Артети

Півзахисник Арсенала Месут Озіл поділився своїми враженнями від перших тижнів роботи Мікеля Артети у лондонському клубі.

"Він може показати нам все, чого навчився за свою довгу кар'єру. Артета точно знає, що нам потрібно робити. Він знає, що сказати нам, як дати нам позитивний настрій і як зробити нас успішними. Я бачу, що він дійсно голодний, але в той же час досить приземлений. Такий відмінний набір якостей дозволить нам бути успішною командою.

Артета: Я не чекаю великих трансферів від Арсенала

Ми повертаємося до традицій Арсенала. Боротьба і володіння м'ячем, постійний контроль гри. Це те, над чим він працює з нами. Ви можете бачити це – кожен посміхається, насолоджується своїм часом в клубі, що робить нас успішними прямо зараз. Думаю, що він правильна людина для цього клубу", – цитує Озіла офіційний сайт Арсенала.

Арсенал спробує підписати Стоунза взимку

Нагадаємо, Артета очолив "канонірів" 20 грудня 2019 року. Під його керівництвом команда наразі зіграла 5 матчів, у яких здобула 2 перемоги, двічі зіграла в нічию та один раз програла. Лондонці посідають 10 місце у турнірній таблиці АПЛ.