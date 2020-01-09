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Артета: Я не жду больших трансферов от Арсенала

9 января 18:45 161 Читати українською
Артета: Я не жду больших трансферов от Арсенала
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своими ожиданиями от зимнего трансферного окна.

"Если мы сможем найти кого-то, кто добавит баланса в какую-то из наших линий, то мы рассмотрим варианты.

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Но я не жду больших подписаний. Я жду больше от игроков, которых я имею, от игроков, которые выздоравливают от травм. Это мои самые большие ожидания. Мы всегда должны искать, потому что, очевидно, у нас есть игроки со сложными травмами, которые выбыли надолго. Мы должны просматривать рынок, чтобы попытаться найти варианты", – цитирует Артета BBC.

Напомним, испанский специалист возглавил Арсенал 20 декабря и уже успел провести четыре матча – одна ничья, одно поражение и две победы.

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