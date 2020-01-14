Арсенал попытается подписать Стоунза зимой

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз рассчитывает получать больше игрового времени и может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Арсенал в поисках усиления обороны рассматривает вариант трансфера Джона Стоунза, сообщает The Sun.

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В услугах защитника лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета. Отмечается, что Стоунз стремится набрать форму накануне Евро-2020, поскольку потерял стабильное место в составе Манчестер Сити. Также добавляется, что Артета и Стоунз сотрудничают с одним агентством, что может помочь в переговорах.

К слову, Стоунз провел 14 матчей в текущем сезоне за Манчестер Сити, отметившись одним ассистом.

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