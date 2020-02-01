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Озил – не топ-футболист, – Эмери назвал недостатки звезды Арсенала

08:00 96 Читати українською
Озил – не топ-футболист, – Эмери назвал недостатки звезды Арсенала
Унаи Эмери и Месут Озил / ВВС

Бывший наставник Арсенала Унаи Эмери оценил нынешний уровень немецкого хавбека Месута Озила.

"Озил – очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но физические требования в английской Премьер-лиге высоки. Выступления Месута непредсказуемы. Не могу утверждать, что он – топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним Арсенал играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру", – цитирует Эмери Marca.

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Напомним, что во время работы Эмери в Арсенале Озил не имел стабильной игровой практики. Ходили слухи о возможном переходе звездного игрока в другой клуб. Но после смены наставника Озил вернул себе место в основе "канониров" и отклонил идею об изменении прописки.

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Англия Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери
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