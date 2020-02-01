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Озіл – не топ-футболіст, – Емері назвав недоліки зірки Арсенала

08:00 596 Читать на русском
Озіл – не топ-футболіст, – Емері назвав недоліки зірки Арсенала
Унаї Емері та Месут Озіл / ВВС

Колишній наставник Арсенала Унаї Емері оцінив нинішній рівень німецького хавбека Месута Озіла.

"Озіл – дуже хороший гравець, в цьому немає ніяких сумнівів. Але фізичні вимоги в англійській Прем'єр-ліги високі. Виступи Месута непередбачувані. Не можу стверджувати, що він – топ-футболіст. За рівнем гри він перебуває трохи нижче за топ-футболістів. Іноді з ним Арсенал грає краще, в інших випадках він ніяк не впливає на гру", – цитує Емері Marca.

Озіл розповів про зміни в Арсеналі після приходу Артети

Нагадаємо, що під час роботи Емері в Арсеналі Озіл не мав стабільної ігрової практики. Ходили чутки про можливий перехід зіркового гравця в інший клуб. Але після зміни наставника Озіл повернув собі місце в основі "канонірів" і відхилив ідею про зміну прописки.

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Теги
Англія Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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