"Думаю, динамовцы покажут яркую хорошую игру и смогут достичь положительного результата, как и в большинстве матчей.

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Футболистам Динамо не надо расстраиваться из-за поражения от Юве. Лучше несколько раз пересмотреть свою игру с Ювентусом и сделать выводы. Думаю, тренер им в этом поможет. И никаких разочарований быть не должно. Нужно бороться за победы и не терять очки в поединках с соперниками, которые ниже уровнем.

Александрия – хорошая и организованная команда, также стоит отметить их самоотдачу. Будет тяжелый матч, плюс, если игроки Динамо будут беречь себя на игру с Ференцварошем, им будет трудно. Из своего опыта скажу, что в таких случаях могут быть травмы, надо играть ответственно и быть сильным.

Изменения в Динамо? О чем-то рано говорить, посмотрим после завершения чемпионата, какие сильные и слабые стороны игроков. Ожидаю еще большего прогресса Динамо. Молодым динамовцам нужно много работать и доказывать свою перспективу в каждой игре чемпионата, Кубка Украины, Лиги чемпионов. Возможно, они еще не готовы играть с такими великими командами, как Ювентус, но нужно работать и показывать свой максимум", – цитрует Александра Заварова официальный сайт Динамо.

Заметим, Динамо встретится с Александрией сегодня, 24 октября, в рамках 7-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ