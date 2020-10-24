Легенда Динамо Олександр Заваров поділився своїми враження від змін в Динамо та оцінив прийдешнього суперника киян в УПЛ.

"Думаю, динамівці покажуть яскраву гарну гру та зможуть досягти позитивного результату, як і в більшості матчів.

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Футболістам Динамо не треба засмучуватися через поразку від Юве. Краще кілька разів переглянути свою гру з Ювентусом та зробити висновки. Гадаю, тренер їм у цьому допоможе. І жодних розчарувань не має бути. Потрібно боротися за перемоги та не втрачати очки в поєдинках із суперниками, які нижчі рівнем.

Олександрія – це хороша й організована команда, також варто відзначити їхню самовіддачу. Буде важкий матч, плюс, якщо гравці Динамо будуть берегти себе на гру з Ференцварошем, їм буде важко. Зі свого досвіду скажу, що в таких випадках можуть бути травми, треба грати відповідально й бути сильними.

Зміни в Динамо? Про щось рано казати, подивимося після завершення чемпіонату, які сильні та слабкі сторони гравців. Очікую ще більшого прогресу Динамо. Молодим динамівцям потрібно багато працювати та доводити свою перспективу в кожній грі чемпіонату, Кубка України, Ліги чемпіонів. Можливо, вони ще не готові грати з такими великими командами, як Ювентус, але потрібно працювати та показувати свій максимум", – цитує Олександра Заварова офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, Динамо зустрінеться з Олександрією сьогодні, 24 жовтня, в рамках 7-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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