Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал о ситуации с COVID-19 в лагере клуба.

"Постепенно ситуация нормализовалась. Последние тесты у заразившихся коронавирусом футболистов, которые находились на самоизоляции, оказались негативными и они уже тренируются в общей группе.

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Важно, что исчезла напряженность с вратарями, поскольку Юрий Панькив и Олег Билык вернулись в строй. Теперь слово за главным тренером Владимиром Шараном, который решит, кого бросить в бой против Динамо. Плохо только, что Александрии не смогут помочь дисквалифицированные Валерий Лучкевич и Евгений Банада", – сказал Дмитрий Китаев в комментарии Meta Ratings.

Заметим, Динамо встретится с Александрией сегодня, 24 октября, в рамках 7-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ