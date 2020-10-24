Динамо в первых шести турах УПЛ поражений не знало, однако подобное не раз было и в эпоху "сердец". Истинным показателем прогресса при Мирче Луческу станет отсутствие поражений только после семи туров – в последний раз с киевлянами это случалось аж в сезоне 2015/16. Впрочем, и без того вряд ли кто-то поспорит с фактом улучшения футбола "бело-синих" при румынском тренере. Команда вышла в ЛЧ, прибила Шахтер, Гент и АЗ, продемонстрировала очень перспективные тактические ходы и стала интереснее индивидуально – в частности, вновь расцвёл Шапаренко.

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Мирча Луческу пытается поставить футбол в высоком темпе с длинной подготовкой атак за счёт большого количества передач, при этом стараясь удерживать компактный средний блок. Его подопечные качественно и обдуманно продвигают мяч в штрафную, но в топ-матчах сочетание автобуса с владением часто приводит к проблемам – команда не очень сильна в единоборствах и слабо выходит из-под интенсивного прессинга. Кадровый кризис, отсутствие класса и опыта у отдельных исполнителей ухудшают ситуацию.

Впрочем, и в рядовых поединках УПЛ статистические показатели со стороны Динамо часто обваливаются на значительные промежутки времени. Пока эти проблемы можно списать на "детские болезни" нового проекта, но такая "отмазка" очков с Десной и Зарей уже не вернёт. С Александрией их терять нельзя, ведь Шахтер, похоже, вернул тонус.

Подопечные Владимира Шарана в предыдущем туре показали, что такое настоящий коронавирусный футбол – потеряв почти всю основу, александрийцы за тайм забили четыре гола Ингульцу (также потерял полкоманды), а после перерыва пропустили трижды, чудом удержав победу. Такие качели имеют свою логику: из-за постоянных кадровых проблем тренеры не могут нормально готовиться к соперникам, не способны поставить сложную систему игры и поэтому упрощают её – как следствие, в топ-5 чемпионатов гранды регулярно позорятся, а перестрелки стали нормой. Это сильно играет на руку середнячкам, поэтому Динамо с Александрией стоит быть очень осторожным.

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Если отойти от лирики и посмотреть на результаты "желто-чёрных", то имеем очень интересный сезон. Александрия не играет вничью, потерпев три поражения от середняков и от Минаем, а в каждом из трёх победных матчей забивает по четыре гола. Даже в Кубке подопечные Владимира Шарана забили четыре Ингульцу. Очевидно, что в матче против Динамо такой результативности уже не будет, но в целом всё понятно – команда Владимира Шарана имеет кучу проблем с обороной и кадровой комплектацией, но в хорошем настроении способна творить чудеса.

Кадровая ситуация

Динамо не помогут травмированные Бурда и Тимчик, однако других потерь "бело-синие не знают. Существует большая вероятность, что Мирча Луческу после Ювентуса пойдёт на ротацию – в частности, вернёт на левый фуланг обороны Миколенко. Впрочем, вряд ли изменения будут масштабными. На сегодняшний матч нужны сильнейшие исполнители.

Александрия перед матчем против Ингульца подавала разную информацию – сначала руководство сообщало о 27 инфицированных COVID-19, а затем заявляло, что почти все здоровы. Кто вернулся к тренировкам, у кого обнаружили повреждения и чьё участие под вопросом, "желто-чёрные" традиционно не сообщают, так что пока можно быть уверенным лишь в тех футболистах, которые вышли против Ингульца. Точно известно только отсутствие Банады и Лучкевича – оба отбывают дисквалификацию.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Вербич

Александрия: Борисенко – Бондаренко, Дубра, Бабогло – Пашаев, Дудка, Мельник, Грицук, Мишенко – Устименко, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Киевляне уже обожглись на Десне и Заре, а после Ювентуса им нужна компенсация. При этом у динамовцев качественная система продвижения мяча в штрафную и высокая результативность – они забили 14 голов (больше только у Шахтера). Столько же у Александрии, но статистически и визуально "желто-чёрным" слишком сильно везло – в каждом матче забивать по четыре гола подопечные Владимира Шарана не смогут. Впрочем, на один в Киеве надеяться следует, ведь оборона "бело-синих" пока очень сырая.

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Впрочем, трудно делать прогноз, не зная реальной силы Александрии – это её первый матч против настоящего топа, а предыдущие победы были одержаны над кризисными командами, новичками или сырыми коллективами. В конце концов, мы просто не знаем, кто готов к игре, но точно известна нестабильность "желто-чёрных" и слабость их обороны. Для матча против нынешнего Динамо это слишком серьёзные недостатки, поэтому стоит ставить на победу киевлян.

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