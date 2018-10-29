Кадар к КДК ФФУ: Нужно различать "плевок в сторону арбитра" и "плевок в арбитра"

Защитник Динамо Тамаш Кадар опубликовал в своем Instagram письмо-обращение к КДК ФФУ.

"В четверг, 23 октября, КДК вынес в мой адрес вердикт про трехматчевую дисквалификацию за "плевок в сторону официального лица/представителя". Мне было очень обидно и странно, что никто не счел нужным заслушать мою точку зрения по поводу того, что произошло.

Смею утверждать, что за свою довольно длительную и разнообразную профессиональную карьеру я всегда стремился соответствовать высоким идеалам спорта и не допускать никаких проявлений неспортивного поведения. Мои выступления в Украине подтверждают это. Так и в данном эпизоде ​​речь идет исключительно о проявлении физиологической функции организма, но никак не о злонамеренном и демонстративном поступке, имеющим целью оскорбить арбитра.

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На мой взгляд, следует различать ситуации "плевок в сторону арбитра" и "плевок в арбитра". В данном случае между мной и арбитром было расстояние в несколько метров, к тому же арбитр удалялся. Считаю, что говорить о преднамеренном и тем более прицельном плевке в данном случае неуместно.

Готов вместе с членами КДК просмотреть запись любого футбольного поединка и указать на моменты обычного, неприцельного слюноотделения, которые довольно часто попадают в телетрансляции и технические видеозаписи.

Остаются определенные сомнения относительно созданного в течение данного сезона прецедента. Когда моему коллеге, игроку Шахтера Исмаили, была поставлено ​​в вину "агрессивное поведение во время игры", то при вынесении ему дисквалификации ниже нижнего предела (2 матча, в то время как указанным документом предусмотрено 3 матча и больше) был учтен очень футбольный и очень, на мой взгляд, правильный фактор – желание, чтобы сильнейшие команды страны подходили к очным поединкам в сильнейших составах.

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К сожалению, эта похвальная логика не была применена в моем случае, более того, мой клуб был лишен права апелляции.

Обращаюсь к уважаемым членам КДК с просьбой рассмотреть возможность все-таки пригласить меня к себе на заседание, заслушать мою точку зрения о данной ситуации и, при наличии доброй на то воли, пересмотреть свое решение о дисквалификации и ее продолжительности.

Пользуясь случаем, хочу принести извинения одному из опытнейших арбитров Украины Анатолию Абдулле и заверить его, что не имел ни малейшего намерения оскорбить или каким-то образом задеть его", – передает слова обращения Кадара Тribuna.com.