Кадар и Кайоде дисквалифицированы КДК ФФУ на 3 матча – они не сыграют в Классическом

Защитник Динамо Тамаш Кадар и нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде не смогут помочь своим командам в 3 следующих матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес решение по эпизоду в матче 12 тура УПЛ между Ворсклой и Динамо: защитника Динамо Тамаша Кадара дисквалифицировали на 3 матча чемпионата Украины.

Кадар плюнул в сторону арбитра после желтой карточки в матче с Ворсклой

Дисквалификацию с аналогичным сроком получил и нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде, который увидел перед собой прямую красную карточку в матче против Десны, сообщает официальный сайт ФФУ.

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Заметим, что оба пропустят матч 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо, который состоится третьего ноября.