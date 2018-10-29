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Кадар и Кайоде дисквалифицированы КДК ФФУ на 3 матча – они не сыграют в Классическом

25 октября 13:38 262 Читати українською
Кадар и Кайоде дисквалифицированы КДК ФФУ на 3 матча – они не сыграют в Классическом
Тамаш Кадар / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Тамаш Кадар и нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде не смогут помочь своим командам в 3 следующих матчах.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес решение по эпизоду в матче 12 тура УПЛ между Ворсклой и Динамо: защитника Динамо Тамаша Кадара дисквалифицировали на 3 матча чемпионата Украины.

Кадар плюнул в сторону арбитра после желтой карточки в матче с Ворсклой

Дисквалификацию с аналогичным сроком получил и нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде, который увидел перед собой прямую красную карточку в матче против Десны, сообщает официальный сайт ФФУ.

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Заметим, что оба пропустят матч 14 тура УПЛ между Шахтером и Динамо, который состоится третьего ноября.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
5
дн
:
16
час
:
25
мин
Динамо Киев
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