Отстранение врача Динамо доказывает, что Беседин принимал допинг, – Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал допинг-скандал, в который попал форвард Динамо Артем Беседин.

"То, что произошло – глупость самого игрока. И что самое обидное, Беседин в матче с Мальме, после которого он провалил допинг-тест, показал едва ли не худшую свою игру. Ведь очевидно было, что Артем вел себя неадекватно.

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В игровых видах спорта эти вещи не действуют – на выходе все имеют только перевозбуждение, и все. Тот факт, что отстранили врача, который работал с Бесединым, доказывает, что допинг был. Артем не хочет признавать свою вину, и это глупость. Лучше было бы сказать: да, было, потому что хотел восстановиться, заболел, хотел выздороветь. То есть, с пользой для себя. А так, думаю, Беседину грозит минимум год дисквалификации – это в лучшем случае", – цитирует Федорчука Footboom.

Отметим, что главный врач Динамо Леонид Миронов отказался комментировать информацию о его отстранении от работы с первой командой.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела.

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