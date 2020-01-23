Відсторонення лікаря Динамо доводить, що Бєсєдін приймав допінг, – Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував допінг-скандал, у який потрапив форвард Динамо Артем Бєсєдін.

"Те, що сталося – дурість самого гравця. І що найприкріше, Бесєдін в матчі з Мальме, після якого він провалив допінг-тест, продемонстрував чи не найгіршу свою гру. Адже очевидно було, що Артем поводився неадекватно.

Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІ

В ігрових видах спорту ці речі не діють – на виході всі мають тільки перезбудження, і все. Той факт, що відсторонили лікаря, який працював з Бєсєдіним, доводить, що допінг був. Артем не хоче визнавати свою провину, і це дурість. Краще було б сказати: так, було, тому що хотів відновитися, захворів, хотів одужати. Тобто, з користю для себе. А так, думаю, Бєсєдіну загрожує мінімум рік дискваліфікації – це в найкращому випадку", – цитує Федорчука Footboom.

Зазначимо, що головний лікар Динамо Леонід Миронов відмовився коментувати інформацію про його відсторонення від роботи з першою командою.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Йому загрожує дискваліфікація на 4 роки. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності до закінчення розгляду справи.

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