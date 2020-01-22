"Не имею права": главный врач Динамо – об отстранении из-за допинг-скандала с Бесединым

"Футбол 24" позвонил главному врачу Динамо Леониду Миронову.

– Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу, – предупредил Миронов журналиста Футбол 24. – Потому что не имею права. Никаких комментариев.

– Вы действительно сейчас отстранены от работы с командой?

– Без комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу.

Вчера сообщалось, что руководство Динамо приняло решение отстранить от работы с первой командой главного врача клуба Леонида Миронова, и что причиной такого шага стала положительная допинг-проба форварда Динамо Артема Беседина.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела. По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий узнает решение антидопингового центра 27 февраля.

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