Динамо отстранило главного врача клуба от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым, – СМИ

Руководство столичного клуба приняло решение отстранить от работы с первой командой главного врача клуба Леонида Миронова.

Причиной такого решения стала положительная допинг-проба форварда Динамо Артема Беседина, информирует Sportarena. Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по этому вопросу.

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Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура Лиги Европы против Мальме. Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела. По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий узнает решение антидопингового центра 27 февраля.

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