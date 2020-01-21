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Динамо отстранило главного врача клуба от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым, – СМИ

16:59 572 Читати українською
Динамо отстранило главного врача клуба от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым, – СМИ
Леонид Миронов / фото из открытых источников

Руководство столичного клуба приняло решение отстранить от работы с первой командой главного врача клуба Леонида Миронова.

Причиной такого решения стала положительная допинг-проба форварда Динамо Артема Беседина, информирует Sportarena. Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по этому вопросу.

Беседин рискует получить 4 года дисквалификации за употребление допинга – форвард не признает свою вину

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура Лиги Европы против Мальме. Ему грозит дисквалификация на 4 года. УЕФА отстранил Беседина от любой футбольной активности до окончания рассмотрения дела. По информации журналиста Игоря Бурбаса, нападающий узнает решение антидопингового центра 27 февраля.

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