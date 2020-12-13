"Удаление? За несколько секунд до моего фола Селезнев нарушил правила и ему не дали желтую карточку, которая должна была стать второй для него. Я хотел отобрать мяч у соперника и наступил ему на ногу. Возможно, на камере это выглядело как грубый фол, но на самом деле я чуть коснулся его.

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Арбитр сначала дал мне желтую и не хотел смотреть повтор, но потом ему подсказали в наушник. В итоге он не смотрел в полном объеме момент, а лишь акцентировал внимание на моем нарушении.

Селезнев постоянно спорил со всеми, его вообще должны были удалить в первом тайме. В итоге он заработал пенальти, а потом еще и меня изъяли. Считаю, по нашей команды поступили несправедливо.

Все расстроены, такие игры отдавать нельзя. Нам нужно было набирать три очка. Все ребята играли на победу, но так сложилось... Да и не все зависело от нас, так сказать. Все, что смогли, мы сделали.

Мы настраивались, потому что было важно в последней игре взять три очка. Но у нас это не получилось. Микромоменты решили исход матча – там где-то рукой задел, там не засчитали, там еще что-то", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

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