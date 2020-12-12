Поединок Динамо – Колос стал для обеих команд завершающим в 2020 году. Первый тайм матча на стадионе имени Лобановского не порадовал забитыми мячами, а сразу после перерыва Евгений Селезнев реализовал 11-метровый удар и вывел Колос вперед.

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Впоследствии динамовцы еще и остались в меньшинстве после удаления Шепелева, но позже составы снова стали равными – Максименко досрочно ушел в раздевалку. Киевляне все же сумели отыграться – Виктор Цыганков забил с 11-метрового, назначенного за фол Евгения Селезнева. Более того, киевляне еще и вышли вперед. Капитан Динамо оформил дубль, с третьей попытки переиграв невероятного Волынца. Но тут же Колос забил ответный гол после сольного прохода Антюха и рикошета от Миколенко.

2:2 – Динамо стало "зимним" чемпионом Украины, но уже завтра Шахтер в случае победы над Ингульцом сократит отставание от "бело-синих" до одного очка.