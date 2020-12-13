"Вилучення? За кілька секунд до мого фолу Селезньов порушив правила і йому не дали жовту картку, яка мала стати другою для нього. Я ж хотів відібрати м'яч у суперника та наступив йому на ногу. Можливо, на камері це виглядало як грубий фол, але насправді я ледве торкнувся його.

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Арбітр спочатку дав мені жовту та не хотів дивитися повтор, але потім йому підказали в навушник. У підсумку він не дивився в повному обсязі момент, а лише акцентував увагу на моєму порушенні.

Селезньов постійно сперечався з усіма, його взагалі мали вилучати в першому таймі. У підсумку він заробив пенальті, а потім ще й мене вилучили. Вважаю, щодо нашої команди вчинили несправедливо.

Усі засмучені, такі ігри віддавати не можна. Нам потрібно було набирати три очки. Усі хлопці грали на перемогу, але так склалося... Та й не все залежало від нас, так би мовити. Усе, що змогли, ми зробили.

Ми налаштовувалися, тому що було важливо в останній грі взяти три очки. Але у нас це не вийшло. Мікромоменти вирішили результат матчу – там десь рукою зачепив, там не зарахували, там ще щось", – цитує Шепелєва офіційний сайт Динамо.

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