Защитник молодежки "бело-синих" Константин Вивчаренко мог уже в этом сезоне играть в УПЛ.

"Я отказался от перехода в Черноморец в последний момент. Тренерский штаб заверил, что я здесь нужен.

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Поэтому сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, где есть игровая практика", – сказал Вивчаренко в комментарии YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, летом Черноморец арендовал более десятка футболистов из молодежки Динамо, которые сейчас формируют основной состав одесского клуба.

Овчаренко в текущем сезоне сыграл в четырех матчах юношеского аналога Лиги чемпионов, а также провел в чемпионате U-19 12 матчей, в которых забил три гола.

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