"Эта игра и эта победа была нужна после двухнедельной паузы. Многие игроки разъехались по сборным. Оставшиеся с нами в команде проделали хорошую работу. Это было видно на футбольном поле. Они хорошо двигались и хорошо выглядели физически. Я остался удовлетворен игрой и результатом. По сравнению с молодыми футболистами Черноморца отразился наш опыт. С хорошим настроением готовимся к Лиге чемпионов.

Дубль Витиньо и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6

Я всегда прошу держать высокий уровень в движении и прессинге. Чтобы игроки играли и забивали. Прошу этого вне зависимости от того, с кем мы играем. Был хороший ритм. Некоторые мало игравшие игроки получили возможность себя показать. Они дополнили отсутствие тех футболистов, которые были заняты в сборных.

Я хотел, чтобы сыграли арендованные Черноморцем игроки. Хотел посмотреть, как футболисты могут действовать на этом уровне. Это молодые и талантливые игроки, у которых есть будущее. Им по 19 лет, у них все впереди. Все зависит от них. Те, кто будет прогрессировать, наденут футболку Динамо", – сказал Луческу в комментарии каналу "Футбол".

После 15-ти туров Динамо поднялось на первую строчку, набрав 38 очков, Черноморец с 11-ю баллами – двенадцатый.

Динамо уничтожило Черноморец с неприличным счетом – Витиньо, Гармаш, Шкурин и Ко в огне, Шахтер снова позади