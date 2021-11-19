Фактически дуэль основы со вчерашней молодежкой киевлян, а заодно и репетиция перед возвращением к более тяжелым баталиям Лиги чемпионов. Матч, как и онлайн-трансляция Черноморец – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19.30. Команда Луческу без дисквалифицированных Сидорчука, Забарного и Шапаренко стремилась реабилитироваться после первого поражения за почти что год в УПЛ. Одесситы, костяк которых составляют арендованные динамовцы, могли похвастаться 3-матчевой беспроигрышной серией перед отчетным поединком. Другой интересный момент: в 2 предыдущих выездных дуэлях против "моряков" киевляне тогда еще под руководством Хацкевича набрали всего 1 балл.

Черноморец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый удар всего на 9 минуте. Шкурин и Буяльский неплохо разыграли, Андриевский бахнул метров с 20 мимо ворот. Динамо начало активнее заходить в штрафную уже после первой десятиминутки, которую фактически проспало. Шкурин – один из главных персонажей. Андриевский классно забросил едва ли не во вратарскую, Илья пробил с лета выше. Биловар, замечаемый в компании дочери Игоря Суркиса, жестко поставил ногу в борьбе с Буяльским. Далее арендованный динамовец уже привез момент на ворота одесситов. Шкурин подхватил неудачную скидку Кристиана, Буяльский продлил, а Цыганков с нескольких метров расстрелял штангу.

"Моряки" огрызаются, но до ударов дело не доходит. Четвертый угловой киевлян за 24 минуты, однако со стандартов остроты пока маловато – только заблокированный удар Кендзеры, здесь Биловар уже сыграл надежно. Первый удар Черноморца на 26-й. Мяч развели до Тлумака, и еще один арендованный у Динамо игрок пробил рядом со штангой. Парочка активных вылазок Караваева. Киевляне, наконец-то, начали крутить комбинации настолько быстро, насколько и требуется. Одесситы отбивались из последних сил, но экс-хавбек Шахтера Вачиберадзе сбросил под удар Буяльскому, и Виталий уже не простил.

Еще один подарок "черно-синих". Вратарь ошибся при попытке начать атаку коротким розыгрышем через пас, Витиньо вывели один на один с Варакутой – кипер выручил. Принадлежащий Динамо Кузик отдал не слишком удачный пас Вачиберадзе. Еще одна потеря под прессингом. Шкурин катит под удар, Витиньо эффектно закручивает из-за пределов штрафной. Атакующий треугольник, активно поддерживаемый Буяльским, сегодня не вызывает никаких вопросов. Еще одно подтверждение на 37-й минуте. Витиньо и Шкурин оформили по дублю. Цыганков классно начал и продолжил атаку, белорус пробросил, оформив 2 ассист, бразилец покатил уже в пустые.

Второй удар одесситов принес дебютный угловой. Бугай заработал, а после подачи сам же и сбросил на 5 арендованного динамовца Исаенко. Первое попадание Черноморца – первый гол. Бущан очень долго апеллировал к какому-то Сане (видимо, Андриевскому), чтобы тот обратил внимание на игрока правее. Не достучался. К – концентрация. Не лучшим образом себя проявили резервисты Луческу – Андриевский на ближней стойке и Шепелев во вратарской выпустили своих игроков. Последний мазок первого тайма – 10 удар Динамо. Буяльский классно пробивал в касание после паса Караваева в темп, но минимально перекрутил.

Номинальные хозяева в перерыве сменили пару в центре поля. Николай Михайленко и Сергей Кравченко вышли вместо Юрия Тлумака и Беки Вачиберадзе. Гармаш вышел в перерыв вместо Шепелева. Мгновенное наказание от Луческу? Снова киевляне запутали "моряков" своими кружевами в штрафной. Те выбили на удачу, а там Гармаш с его шедевральной пушкой. Крученный суперудар метров с 30. Андриевский со штрафного послал бомбочку в стиле Роналду времен Реала – Варакута еле парировал.

Гармаш заработал пенальти после закидушки Буяльского. VAR очень долго, минут 5 проверял эпизод. Легенды Динамо на трибунах уже не сдерживают смеха, ведь это какая-то пародия. Попадание в руку Кузику было, что там еще так долго проверять? Офсайд рисовали разве что, но и его не заметно. Все никак не дают пробить, Александр Шандор таки указывает на отметку. Третий дубль в матче! После ассистов Шкурина и голов Витиньо двумя забитыми мячами отличился и украинский Виталий.

Витиньо и на втором этаже выигрывает борьбу после подачи углового, голкипер парирует, а на дальней штанге не дают добить. Буяльский выходит еще и на ассист, однако Кулач, заменивший Шкурина, проигрывает дуэль лицом к лицу с вратарем. Кадири становится 6 динамовцем, появляющимся на поле в форме Черноморца. Замена Дубко, который принадлежит Ворскли и не очень уверенно действует в центре защиты. Витиньо создал момент для удара Миколенко – совсем близко было к 1:6. Это последнее действие бразильца, уступившего место на поле Де Пене. Антюх заменил Цыганкова также на 73-й минуте. Билошевский заменил Брагару. Уже 7 арендованных динамовцев одновременно в игре.

Леднев вместо Буяльского на 77-й. Виталий передал Гармашу капитанскую повязку, доставшуюся ему от Цыганкова. Игра Динамо рассыпалась после замен лидеров. Черноморец даже выбежал в контру. Билошевский прошел, Михайленко упустил возможность пробить с нескольких метров. В следующей атаке Леднев откатил, Де Пена подал, Кулач забил дебютный официальный гол за Динамо.