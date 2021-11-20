Оборонець молодіжки "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко міг уже цього сезону грати в УПЛ.

"Я відмовився від переходу у Чорноморець в останній момент. Тренерський штаб запевнив, що я потрібен тут.

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Тому зараз допомагаю у команді U-19 у чемпіонаті та Лізі УЄФА, де є ігрова практика", – сказав Вівчаренко у коментарі YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, влітку Чорноморець орендував більше десятка футболістів з молодіжки Динамо, які зараз формують основний склад одеського клубу.

Вівчаренко у поточному сезоні зіграв у чотирьох матчах юнацького аналога Ліги чемпіонів, а також провів у чемпіонаті U-19 12 матчів, в яких забив три голи.

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