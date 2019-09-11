Отец Неймара сообщил, что переговоры между Барселоной и ПСЖ не завершились

Неймар да Силва, отец и агент форварда ПСЖ Неймара, высказался о возможном переходе своего сына в Барселону.

"Как агент ты чувствуешь себя беспомощным, когда нет возможности сменить клуб. В контракте не было опции о расторжении, и это все значительно усложнило. Мы не смогли прийти к соглашению. Мы сделали все что могли для Неймара, и результат, возможно, максимально лучший для этой ситуации.

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Переговоры между клубами не завершены. Неймар хочет играть там, где он счастлив. А в Барселоне он был очень счастлив. Когда его друзья в раздевалке Барсы спрашивали, вернется ли он, его это тронуло", – сказал Неймар-старший в комментарии Fox Sports.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории. Во время прошлого трансферного окна бразилец активно пытался устроить свое возвращение в Каталонию, но парижане не отпустили форварда.

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