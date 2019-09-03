ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

У Парижі було цікаве літо. В тіні саги Неймара класні придбання ПСЖ недоотримали уваги. Розглядаємо, як Томас Тухель може поєднати стількох сильних виконавців на полі.

Літня трансферна кампанія ПСЖ заслуговує хороших слів. Шейхи не продали Неймара, відпустили низку молодих талантів (Нкунку, Діабі, Нсокі, Веа, Загре), але чудово попрацювали "на вхід". Придбано не розпіарених зірок, а якісних і потрібних виконавців.

– Абду Діалло додав глибини в центр оборони, Тухель зможе частіше використовувати схему з трьома центрбеками.

– Ідрісса Гуйє та Андер Еррера забезпечать у центрі поля надійність і варіативність відповідно. Перший прийшов з Евертона в статусі лідера АПЛ-2018/19 за кількість відборів, а другий – в статусі найстабільнішого хавбека МЮ останніх років.

– Пабло Сарабія за 18 мільйонів – це пограбування Севільї, яка вчасно не перепідписала контракт зі смішною клаусулою. Лише іспанець та Мессі у минулому сезоні Прімери видали по 10+ голів і 10+ асистів. Футболіст високого рівня, який розширив передню лінію команди і кількісно, і якісно.

– Нарешті приїхав у Париж солідний воротар. Кейлор Навас нещодавно брав три Ліги чемпіонів в основі Реала, а перебрався в ПСЖ не догравати та поповнювати колекцію трофеїв (як Буффон). По передсезонних матчах за Реал видно, що Кейлор ще у формі.

Всі ці футболісти мотивовані: Діалло та Навас змінили клуби через бажання постійно грати, Гуйє та Сарабія зробили логічний крок вперед у кар'єрі.

Суперечливим трансфером виглядає лише оренда Мауро Ікарді. Аргентинець остаточно побив горщики з Інтером. Боси клубу хотіли його позбутися та зробили все можливе для цього, відрізавши його від тренувань з командою та відібравши в нього 9-й номер. Ікарді подав на Інтер в суд і чекав пропозиції від Ювентуса (у Наполі він йти не захотів) – не дочекався.

Ситуацією скористався ПСЖ, який взяв Мауро в оренду на рік за 5 млн євро з правом викупу за 65 мільйонів.

Плюси. Цей трансфер схожий на перехід Коутінью в Баварію. З тією різницею, що чемпіон Німеччини компенсував свої провали в переговорах з пріоритетними кандидатами, а чемпіон Франції – травми лідерів атаки (Мбаппе і Кавані пропустять старт осені). ПСЖ дешево отримав висококласного футболіста (мотивованого довести Інтеру, що його рано списали), від якого через рік можна буде відмовитися.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем

Мінуси. Атмосфера в клубі жахлива і без Ікарді: постійні істерики Неймара, який плаче через грубу гру в Лізі 1, конфліктує з Кавані та погано впливає на Мбаппе. Над Томасом Тухелем гільйотина – керівництво клубу знесе голову тренеру при невдачі в Лізі чемпіонів. У пресу зливають чутки, що футболісти не задоволені методами роботи німця.

І в цю "божевільню" приходить головна "божевільна" – Ванда Нара, дружина Мауро. Вона неодмінно буде публічно критикувати всіх і вся, вимагати для коханого постійного місця в основі та центральної ролі на полі. Як ми розуміємо, цього не буде. У ПСЖ ніхто не налаштований носити рояль для новачка. Як мінімум Неймар і Мбаппе також хочуть виконувати соло. Та й конкуренцію з Кавані ніхто не скасовував. Відповідно, будуть скандали.

Разом з французьким топовим виданням Le Parisien намагаємося розібратися, як же Томасу Тухелю найкраще розмістити зірок на полі.

4-4-2: збалансований варіант

Різнопланові форварди, тонни креативу на флангах і надійна опорна зона, яка підчищатиме за всіма зірками – Верратті та Гуйє чудово один одного доповнюють. Ну а Маркіньос остаточно зосередиться на центрі оборони, де його присутність дуже важлива (особливо в період пошкодження Діалло та відновлення Кімпембе).

4-2-3-1: ідеал для Неймара

Неймар любить перебувати в центрі побудови ПСЖ і звідти керувати грою. Бразилець опускається в опорну зону та допомагає з просуванням м'яча, а також перевантажує чужий штрафний. Томас Тухель давав йому таку можливість, однак на вістрі потрібен футболіст, який тонко відчуватиме момент і доповнюватиме Неймара, звільняючи йому зони. Здається, ці функції значно краще виконає Кавані. Ікарді є гравцем воротарського майданчика, гравцем одного завершального дотику.

4-3-3: насичений півзахист

Гуйє здатен покривати великі зони – він підходить для ролі "pivot" з двома творчими хавбеками в центральному трикутнику (в Лізі 1 реально, щоб спарену "вісімку" грали Ді Марія та Неймар, щось схоже від Тухеля вже було). Тоді слабкість сенегальця в роботі з м'ячем можна замаскувати. А коли поруч є бокс-ту-бокс Вератті, схема виглядає дуже цікавою. Ікарді знову конкурує за місце в старті з Кавані.

3-4-3: оборона в 3 захисники

Неймар – вільний художник, у Мбаппе динамічні функції без прив'язки до флангу чи чужого штрафного, Бернат може реалізувати свій атакувальний потенціал, Ді Марія на рівні виконує роль латераля, особливо якщо його страхуватиме Гуйє. Ікарді може бути корисним при активній грі через фланги, ефективно замикатиме ближню та дальню стійку. Однак ПСЖ будуватиме футбол через Неймара, а це ускладнює інтеграцію новачка.

Склад на Реал

18-го вересня на ПСЖ чекає перша топ-битва сезону – у груповому раунді Ліги чемпіонів французи зустрінуться з Реалом. У Томаса Тухеля переповнений лазарет, тому все виглядатиме скромніше, ніж на малюнках вище. Якщо Керер, Діалло, Еррера, Дракслер і Кавані (малоймовірно) ще можуть повернутися в склад, то Мбаппе (серйозна травма) та Неймар (дискваліфікація за напад на арбітра в минулому сезоні після вильоту від МЮ) точно не зіграють.

Ікарді розраховує на місце основного центрфорварда, а з флангів йому допомагатимуть Ді Марія та Сарабія. Оборонний центр поля з Гуйє у вершині трикутника. Роль Маркіньоса залежатиме від того, хто швидше відновиться – Еррера чи Діалло.

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