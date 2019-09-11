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"Неймар не знает, что это такое – быть футболистом", – бывший игрок Реала уничтожил бразильца

06:00 141 Читати українською
"Неймар не знает, что это такое – быть футболистом", – бывший игрок Реала уничтожил бразильца
Неймар / Reuters

Экс-нападающий и директор "сливочных" Хорхе Вальдано резко раскритиковал идею приглашения бразильской звезды.

"Я не был бы рад, если бы Реал подписал Неймара. Он не слишком хорошо знает, что это такое – быть футболистом.

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Не думаю, что он мог оказать положительное влияние на молодых бразильских игроков Реала: Винисиуса Жуниора и Родриго Гоиса. Я уверен, что они считают его своим идолом", – заявил Вальдано в комментарии AS.

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Напомним, этим летом ни один клуб так и не смог подписать Неймара, поэтому самый дорогой игрок мира продолжит свои выступления в составе ПСЖ.

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Теги
Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Испания Хорхе Вальдано
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