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Батько Неймара повідомив, що переговори між Барселоною та ПСЖ не завершилися

12:18 535 Читать на русском
Батько Неймара повідомив, що переговори між Барселоною та ПСЖ не завершилися
Неймар та Неймар-старший / фото із соцмереж

Неймар да Сілва, батько і агент форварда ПСЖ Неймара, висловився про ймовірний перехід свого сина в Барселону.

"Як агент ти відчуваєш себе безпорадним, коли немає можливості змінити клуб. У контракті не було опції про розірвання, і це все значно ускладнило. Ми не змогли прийти до угоди. Ми зробили все що могли для Неймара, і підсумок, можливо, максимально найкращий для цієї ситуації.

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Переговори між клубами не завершені. Неймар хоче грати там, де він щасливий. А в Барселоні він був дуже щасливий. Коли його друзі в роздягальні Барси запитували, чи повернеться він, його це зворушило", – сказав Неймар-старший у коментарі Fox Sports.

Нагадаємо, Неймар перейшов до ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим трансфером в історії. Під час минулого трансферного вікна бразилець активно намагався влаштувати своє повернення в Каталонію, але парижани не відпустили форварда.

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Теги
Барселона Барселона Франція Неймар-старший Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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