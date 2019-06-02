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Отец Неймара – про обвинения сына в изнасиловании: Его шантажируют, секс был по взаимному согласию

10:04 52 Читати українською
Отец Неймара – про обвинения сына в изнасиловании: Его шантажируют, секс был по взаимному согласию
Неймар / Reuters

Отец форварда ПСЖ Неймара опроверг обвинения в том, что его сын изнасиловал женщину в Париже.

"Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро раскрыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком.

Неймар обвинен в изнасиловании

Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем", – сказал Неймар-старший в комментарии USA Today.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины. Если потребуется, Неймар будет защищать свою правоту в суде.

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