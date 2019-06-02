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Батько Неймара – про звинувачення сина у зґвалтуванні: Його шантажують, секс був за взаємною згодою

10:02 557 Читать на русском
Батько Неймара – про звинувачення сина у зґвалтуванні: Його шантажують, секс був за взаємною згодою
Неймар / Reuters

Батько форварда ПСЖ Неймара спростував звинувачення в тому, що його син зґвалтував жінку в Парижі.

"Важка ситуація. Якщо не зможемо швидко відкрити правду, проблеми будуть наростати як снігова куля.

Неймар звинувачений у зґвалтуванні

Якщо потрібно буде показати переписку сина з цією жінкою, ми покажемо", – сказав Неймар-старший в коментарі USA Today.

За його словами, секс був з обопільної згоди. Крім того, у нього є докази (фотографії і свідчення свідків), що син піддався шантажу з боку юриста жінки. Якщо буде потрібно, Неймар буде захищати свою правоту в суді.

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blog_ava
Неймар звинувачений у зґвалтуванні
08:25
1919
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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