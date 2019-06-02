Батько Неймара – про звинувачення сина у зґвалтуванні: Його шантажують, секс був за взаємною згодою

Ліга чемпіонів — 10:27 247
-
Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа
-
Неймар звинувачений у зґвалтуванніФранція — 08:25 1919
-
Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюютьЛіга чемпіонів — 02:40 8007
-
Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 00:35 10894
-
Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 1 черв 2940