Неймар обвинен в изнасиловании

Нападающий ПСЖ Неймар может быть арестован, если его вина подтвердится.

Жительница Бразилии подала в суд на Неймара за изнасилование. Инцидент состоялся 15 мая во Париже. Жалоба была подана в минувшую пятницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN со ссылкой на UOL.

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Согласно документу, женщина познакомилась с Неймаром через социальные сети, где игрок пригласил ее во Францию. Отмечается, что консультант бразильца на имя Галло, связался с пострадавшей, чтобы обеспечить поездку и проживание в Париже, куда она прибыла 15 мая.

По словам женщины, она остановилась в отеле Софитель в Париже и встретилась с Неймаром около 8 вечера. "Они начали разговаривать, обменивались ласками, но в определенный момент Неймар стал агрессивным и практиковал половой контакт насильственным путем", – говорится в документе. Добавляется, что футболист был пьян в момент совершения преступления.

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В своих показаниях, женщина утверждает, что вылетела из Парижа 17 мая и была эмоционально поражена, чтобы написать заявление в полицию. Чуть позже, она решилась заявить об этом в Сан-Паулу.

Хотя это произошло в Париже, изнасилования может быть исследовано в Бразилии, а Неймар судить на основе бразильского закона в силу принципа "экстерриториальности". Согласно Уголовному кодексу, в его седьмой статьи, преступления, совершенные бразильцами, даже если они находятся на иностранной территории, подлежат бразильском законодательству.

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