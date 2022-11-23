"Написал заявление о выходе из состава членов Национального олимпийского комитета Украины. Почему? Ответ очевиден. Уже прошла неделя с тех пор, как стало известно о вхождении в новый состав НОК ряда представителей пророссийской ОПЗЖ. А исключили из членов Комитета после широкого общественного резонанса только двоих из них. Остальные остаются на своих местах.

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Потому другого выхода я не вижу, кроме как довести начатое до конца. Выхожу из состава НОК и всех коллег-патриотов приглашаю поступить так же. Спасибо Роману Зозуле за продолжение привлечения внимания к проблеме.

А от Андрея Шевченко хотелось бы более решительных действий: либо реального заявления о сложении полномочий вице-президента НОК, как логического продолжения сделанного сообщения в соцсетях. Или собираем Генассамблею, Андрей, и голосуем за исключение всех ОПЗЖ? Пора таки определиться. Вадим Гутцайт, а вы как?" – написал Протасов в Facebook.

Напомним, состоявшиеся 17 ноября выборы в НОК Украины вызвали огромный скандал в украинском обществе. Сразу два представителя "русского мира" – Нестор Шуфрич и Григорий Суркис – были избраны членами нового состава НОК. Андрей Шевченко, ставший одним из четырех вице-президентов НОК, в знак протеста отказался от работы в организации, а Андрей Павелко приостановил свое членство в ней.

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