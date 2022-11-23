"Написав заяву про вихід зі складу членів Національного олімпійського комітету України. Чому? Відповідь очевидна. Вже минув тиждень з того часу, як стало відомо про входження до нового складу НОКу низки представників проросійської ОПЗЖ. А виключили з членів Комітету після широкого суспільного резонансу тільки двох з них. Решта лишаються на своїх місцях.

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Тому іншого виходу я не бачу, окрім як довести розпочате до кінця. Виходжу зі складу НОК і всіх колег-патріотів запрошую зробити так само. Дякую Роману Зозулі за продовження привернення уваги до проблеми.

А від Андрія Шевченка хотілося б більш рішучих дій: або реальної заяви про складання повноважень віце-президента НОК, як логічного продовження зробленого допису у соцмережах. Або ж збираємо Генасамблею, Андрію, та голосуємо за виключення усіх ОПЗЖ? Час таки визначитися. Вадиме Гутцайте, а ви як?" – написав Протасов у Facebook.

Нагадаємо, вибори до НОК України, які відбулись 17 листопада, викликали величезний скандал в українському суспільстві. Одразу двоє представників "руського міра" – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс – були обрані членами нового складу НОК. Андрій Шевченко, який став одним з чотирьох віце-президентів НОК, на знак протесту відмовився від роботи в організації, а Андрій Павелко призупинив своє членство у ній.

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