"Від Шевченка хотілося б більш рішучих дій": Протасов також покинув НОК і вимагає добивати екс-представників ОПЗЖ
Легенда українського футболу та віце-президент УАФ Олег Протасов вважає, що Національний олімпійський комітет потребує більш масштабної чистки кадрів.
"Написав заяву про вихід зі складу членів Національного олімпійського комітету України. Чому? Відповідь очевидна. Вже минув тиждень з того часу, як стало відомо про входження до нового складу НОКу низки представників проросійської ОПЗЖ. А виключили з членів Комітету після широкого суспільного резонансу тільки двох з них. Решта лишаються на своїх місцях.
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Тому іншого виходу я не бачу, окрім як довести розпочате до кінця. Виходжу зі складу НОК і всіх колег-патріотів запрошую зробити так само. Дякую Роману Зозулі за продовження привернення уваги до проблеми.
А від Андрія Шевченка хотілося б більш рішучих дій: або реальної заяви про складання повноважень віце-президента НОК, як логічного продовження зробленого допису у соцмережах. Або ж збираємо Генасамблею, Андрію, та голосуємо за виключення усіх ОПЗЖ? Час таки визначитися. Вадиме Гутцайте, а ви як?" – написав Протасов у Facebook.
Нагадаємо, вибори до НОК України, які відбулись 17 листопада, викликали величезний скандал в українському суспільстві. Одразу двоє представників "руського міра" – Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс – були обрані членами нового складу НОК. Андрій Шевченко, який став одним з чотирьох віце-президентів НОК, на знак протесту відмовився від роботи в організації, а Андрій Павелко призупинив своє членство у ній.
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