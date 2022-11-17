У Руслана Малиновского есть шанс оказаться в клубе, где ковал свою славу Андрей Шевченко.

Милан зимой планирует усилить состав двумя игроками Аталанты, сообщает milanlive.it. Речь идет о Руслане Малиновском и Луисе Муриеле.

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Оба могли покинуть Бергамо еще прошлым летом, однако не сложилось. Иногда украинец и колумбиец впадают в немилость Гасперини, сидя на скамье запасных. Милан же готовится к плей-офф ЛЧ и ожесточенной борьбе за скудетто, поэтому качественные новички совсем не станут лишними для Стефано Пиоли.

Добавим, что в текущем розыгрыше Серии А Малиновский наиграл за Аталанту 540 минут, оформив один гол и 2 ассиста. Ранее 29-летнего хавбека сватали в другие гранды – Рому и Интер.

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