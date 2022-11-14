Основное внимание было приковано к английской Премьер-лиге, где очередные матчи провели Зинченко и Миколенко (с разным успехом, правда). Но и в менее рейтинговых чемпионатах украинские легионеры эффектно напоминают о себе. "Футбол 24" добрался даже до экзотической Индии! Смотрите видео, комментируйте, ставте лайки.