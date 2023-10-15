"От этого трансфера выиграли все": Мудрик прокомментировал слова Ахметова о себе
06:30 - Читати українською
Полузащитник Челси Михаил Мудрик высказался относительно своего перехода из Шахтера в Челси.
"Во-первых, очень приятно, что президент Шахтера вспоминает обо мне.
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Во-вторых, приятно, что мой трансфер поспособствовал помощи нашим защитникам (часть денег с трансфера Мудрика в Челси пошла на помощь оборонцам Мариуполя, – прим.). От этого трансфера выиграли все", – сказал Мудрик в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, Михаил обошелся Челси в 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории Украины.
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