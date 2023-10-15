Полузащитник Челси Михаил Мудрик высказался относительно своего перехода из Шахтера в Челси.

"Во-первых, очень приятно, что президент Шахтера вспоминает обо мне.

"Мудрик покорит футбольную Европу": Ахметов подвел итоги прошедшего сезона для Шахтера

Во-вторых, приятно, что мой трансфер поспособствовал помощи нашим защитникам (часть денег с трансфера Мудрика в Челси пошла на помощь оборонцам Мариуполя, – прим.). От этого трансфера выиграли все", – сказал Мудрик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Михаил обошелся Челси в 100 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории Украины.

Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию