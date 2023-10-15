"Від цього трансферу виграли всі": Мудрик прокоментував слова Ахметова про себе
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Челсі Михайло Мудрик висловився щодо свого переходу з Шахтаря у Челсі.
"По-перше, дуже приємно, що президент Шахтаря згадує про мене.
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По-друге, приємно, що мій трансфер посприяв допомозі нашим захисникам (частина грошей з трансферу Мудрика в Челсі пішла на допомогу оборонцям Маріуполя, – прим.). Від цього трансферу виграли всі", – сказав Мудрик у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, Михайло обійшовся Челсі у 100 мільйонів євро (з урахуванням бонусів), ставши найдорожчим футболістом в історії України.
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