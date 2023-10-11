"Шахтер и весь украинский футбол прошли самый тяжелый сезон в своей истории. Сезон, который проводился в условиях войны, когда города Украины были под беспощадным огнем агрессора, а все украинцы – под постоянной угрозой.

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Сезон чрезвычайно сложный для клубов, команд, игроков и тренеров, но очень нужный украинскому футболу и украинским болельщикам. Мы должны были дать украинцам мощные и яркие положительные эмоции. Мы должны были показать, что не чувствуем страха перед врагом, что нас не запугать и не сломать, что, несмотря на все ужасы войны, мы продолжаем жить и играть в футбол.

Я хочу поблагодарить все клубы УПЛ за этот сезон. За то, что преодолевали вызовы и препятствия, за то, что делали все возможное, чтобы наш чемпионат оставался сильным, конкурентным и интересным для болельщиков. И, конечно, отдельных слов огромной благодарности заслуживают Игор Йовичевич и его тренерский штаб, все футболисты нашей команды, медицинский и административный персонал. Потому что в этом невероятно напряженном, сложном и изнурительном сезоне Шахтер стал чемпионом Украины.

Эти золотые награды всегда будут особенными для клуба, миллионов наших болельщиков, для меня лично. Это золото является символом не только нашей победы в чемпионате, но и победы над вызовами и обстоятельствами, победы несокрушимого украинского духа и характера, победы нашей безграничной веры и надежды.

В этом сезоне Шахтер не только побеждал на поле, но и добивался новых достижений вне его пределов. Переход Михаила Мудрика в Челси стал рекордным трансфером в истории клуба и украинского футбола в целом. У меня двойственные чувства относительно этого перехода. С одной стороны, я не хочу терять сильных футболистов, которые могут дать много пользы Шахтеру. С другой, я радуюсь, что воспитанник нашей академии, молодой украинский игрок выступает в сильнейшем футбольном чемпионате планеты – АПЛ. Наши игроки могут и должны быть среди лучших в мире. И я верю, что у Михаила все получится, что благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит футбольную Европу и воплотит свои мечты.

Часть средств от трансфера Мудрика я решил направить на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали", который помогает почти 10 тысячам защитников города и членам их семей. Моя позиция остается неизменной – мы помогали и будем помогать нашим военным, мирным украинцам, детям, потерявшим в этой войне родителей, – всем, кто нуждается в нашей поддержке и кому мы можем помочь. Сегодня наша главная общая цель – вместе приближать победу Украины.

Шахтер в свою очередь продолжит собственную миссию: не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед, ставить себе самые высокие и амбициозные задачи, побеждать и завоевывать новые трофеи, достойно представлять Украину на международном уровне. А главное – дарить своей игрой радостные эмоции и незабываемые впечатления, которые так необходимы в эти трудные времена болельщикам и всем украинцам.

И еще раз хочу поблагодарить наших воинов, героических защитников и защитниц Украины, которые ежедневно проявляют необычайное мужество и силу, сдерживая врага и освобождая наши города и нашу украинскую землю от захватчика. Благодаря им мы имеем возможность жить и играть в футбол. Благодаря им мы уверены в победе Украины и ее мирном, свободном и счастливом будущем", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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