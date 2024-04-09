"ВАР есть. Если был пенальти, то его поставили, особо никто не спорил. Относительно второго тайма, то судье виднее. На мой взгляд, где-то рисовал Макс Лунев. Лучше бы он на ногах устоял, обработал мяч и пробил по воротам – больше бы пользы было. Есть пенальти – поставили, нет – не поставили. Это не дало много разговоров. Сама игра была неплохая. Сколько у нас моментов было, когда человек бьет по пустым воротам и попадает в игрока. Бывает такое. Жаль, что мы потеряли два очка. Но надо двигаться дальше. Впереди 7 туров", – сказал Вернидуб в эфире УПЛ ТВ.

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"Мы просидели на их половине оба тайма. После перерыва Ворскла играла в пять защитников, и, честно говоря, я такого не помню от них. Все за линией мяча. У них была конкретная задача: выстоять и не пропустить, чего они и добились. А мы не забили... Хотя были классные моменты.

Любой тренер хочет усиления. Остается семь туров до конца сезона. Дайте доиграть чемпионат, увидим, где мы будем, а потом уже будем планировать дальше усиление. Есть ребята, с которыми заканчиваются контракты, разговариваем с ними по пролонгации. У нас неплохой состав, пока думать об усилении рано", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

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