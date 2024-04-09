"Ми просиділи на їхній половині обидва тайми. Після перерви Ворскла грала у пʼять захисників, і, чесно кажучи, я такого не памʼятаю від них. Усі за лінією мʼяча. У них було конкретне завдання: вистояти та не пропустити, чого вони і досягли. А ми не забили… Хоча були класні моменти.

"Значить, це комусь потрібно": наставник Ворскли натякнув, що Кривбасу подарували пенальті

Будь-який тренер хоче підсилення. Залишається сім турів до кінця сезону. Дайте дограти чемпіонат, побачимо, де ми будемо, а потім вже будемо планувати далі підсилення. Є хлопці, з якими закінчуються контракти, розмовляємо з ними по пролонгації. У нас непоганий склад, поки думати про підсилення зарано", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

"ВАР є. Якщо був пенальті, то його поставили, особливо ніхто не сперечався. Щодо другого тайму, то судді видніше. На мій погляд, десь малював Макс Луньов. Краще б він на ногах встояв, обробив м’яч і пробив по воротах – більше б користі було. Є пенальті – поставили, немає – не поставили. Це не дало багато розмов. Сама гра була непогана. Скільки у нас моментів було, коли людина б’є по порожніх воротах і влучає в гравця. Буває таке. Шкода, що ми загубили два очки. Але треба рухатись далі. Попереду 7 турів", – сказав Вернидуб в ефірі УПЛ ТБ.

Кривбас не зміг оформити великий відрив від Динамо – команда Вернидуба розписала нічию з Ворсклою