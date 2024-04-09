Полтавчане неожиданно смогли остановить фаворита. Кривбасс в этом матче забил лишь с пенальти. 11-метровый назначили за попадание мяча в руку игроку Ворсклы, но следует заметить, она в этот момент была на газоне и выполняла функцию опоры для футболиста, который стелился в подкате.

Кривбасс не смог оформить большой отрыв от Динамо – команда Вернидуба расписала ничью с Ворсклой

"Не хочу эти вопросы обсуждать, потому что есть ВАР, есть кому принимать решения. Если эти решения принимают, значит, это кому-то нужно. Кому нужно? Я не знаю. Я спокойно такое воспринимаю. Если ты не можешь на это повлиять, то нет смысла на это реагировать.

Мы играли с командой, которая находится выше нас в турнирной таблице и борется за призовые места. Мы играли с фаворитом и добились ничейного результата. Это плюс. У меня были опасения относительно физического и психологического состояния команды. Но ребята большие молодцы", – сказал Долганский в эфире УПЛ ТВ.