Кривбасс после осечки Динамо получил возможность оторваться от третьей позиции на четыре очка, однако для этого надо было побеждать Ворсклу. Подопечные Юрия Вернидуба так настроились, что могли устроить разгром еще в первом тайме – в частности, на 4-й минуте Вакулко принял кросс в центре штрафной и пробил вторым касанием. Получилось просто в небо.

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На 16-й же Понедельник выскочил на рандеву с Ризныком, откликнувшись на заброс из глубины, однако дальнейший удар прошел мимо дальней стойки. Еще через четыре минуты отличиться мог Бескоровайный, который после навеса с углового пробивал с лету с нескольких метров – немного неточно! В конце концов, давление хозяев вылилось в пенальти на 21-й минуте (Хрипчук задел рукой прострел Кожушко), а Соса уверенно его реализовал. 1:0!

Ворскляне огрызались дальними ударами, но ни одного действительно острого момента в первые 28 минут команда не создала. Вспоминается только лонгшот Сиссоко мимо правого нижнего угла. Тем более неожиданным стал гол на 30-й – Кане подхватил мяч в центре и разогнал контратаку, а Степанюк открылся по левому полуфлангу. Дальнейшую передачу Бескоровайный перехватить не смог, упав на газон, а Руслан наказал за это выходом один на один – форвард перебросил Маханькова. 1:1!

На 40-й минуте он мог и дубль оформить, получив скидку от Ковталюка в штрафной площадке и бахнув мимо дальней штанги. Кривбасс огрызнулся подачей Дибанго на 44-й минуте – Кузык замыкал ударом головой, но мяч пролетел над перекладиной. В итоге, команды отправились отдыхать при ничейном счете.

Можно было бы сказать, что Ворскла отскочила, но как тогда назвать события во втором тайме? Дважды полтавчан спасала стойка – Понедельник попал в нее головой после углового, а Хомченовский при замыкании прострела попал в Корниенко на линии. От него сфера и отскочила в каркас. А еще на 51-й минуте Кожушко забил пробить из центра штрафной после передачи Микитишина с левого фланга.

Но Ворскла тоже могла забивать. Даже дважды. На 59-й минуте Павлюк зацепился за скидку Глущенко и бахнул метров с восьми, но в последний момент удар накрыли. На 82-й же минуте неудержимый Степанюк замыкал навес Нестеренко – мимо ближней стойки! В эндшпиле же встречи сильно возросло напряжение и прошло несколько контратак в обе стороны, однако завершения они не получили.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Кривбасс остается вторым, но отрыв от Динамо вырос только до двух очков – столько же не хватает до Шахтера. У обоих конкурентов есть матчи в запасе. Ворскла держится седьмой с 30 зачетными баллами в активе.

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