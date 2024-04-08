Кривбасс не смог оформить большой отрыв от Динамо – команда Вернидуба расписала ничью с Ворсклой
Кривбасс и Ворскла в матче 23-го тура УПЛ 2023/24 сильнейшего не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".
Кривбасс после осечки Динамо получил возможность оторваться от третьей позиции на четыре очка, однако для этого надо было побеждать Ворсклу. Подопечные Юрия Вернидуба так настроились, что могли устроить разгром еще в первом тайме – в частности, на 4-й минуте Вакулко принял кросс в центре штрафной и пробил вторым касанием. Получилось просто в небо.
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На 16-й же Понедельник выскочил на рандеву с Ризныком, откликнувшись на заброс из глубины, однако дальнейший удар прошел мимо дальней стойки. Еще через четыре минуты отличиться мог Бескоровайный, который после навеса с углового пробивал с лету с нескольких метров – немного неточно! В конце концов, давление хозяев вылилось в пенальти на 21-й минуте (Хрипчук задел рукой прострел Кожушко), а Соса уверенно его реализовал. 1:0!
Ворскляне огрызались дальними ударами, но ни одного действительно острого момента в первые 28 минут команда не создала. Вспоминается только лонгшот Сиссоко мимо правого нижнего угла. Тем более неожиданным стал гол на 30-й – Кане подхватил мяч в центре и разогнал контратаку, а Степанюк открылся по левому полуфлангу. Дальнейшую передачу Бескоровайный перехватить не смог, упав на газон, а Руслан наказал за это выходом один на один – форвард перебросил Маханькова. 1:1!
На 40-й минуте он мог и дубль оформить, получив скидку от Ковталюка в штрафной площадке и бахнув мимо дальней штанги. Кривбасс огрызнулся подачей Дибанго на 44-й минуте – Кузык замыкал ударом головой, но мяч пролетел над перекладиной. В итоге, команды отправились отдыхать при ничейном счете.
Можно было бы сказать, что Ворскла отскочила, но как тогда назвать события во втором тайме? Дважды полтавчан спасала стойка – Понедельник попал в нее головой после углового, а Хомченовский при замыкании прострела попал в Корниенко на линии. От него сфера и отскочила в каркас. А еще на 51-й минуте Кожушко забил пробить из центра штрафной после передачи Микитишина с левого фланга.
Но Ворскла тоже могла забивать. Даже дважды. На 59-й минуте Павлюк зацепился за скидку Глущенко и бахнул метров с восьми, но в последний момент удар накрыли. На 82-й же минуте неудержимый Степанюк замыкал навес Нестеренко – мимо ближней стойки! В эндшпиле же встречи сильно возросло напряжение и прошло несколько контратак в обе стороны, однако завершения они не получили.
В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Кривбасс остается вторым, но отрыв от Динамо вырос только до двух очков – столько же не хватает до Шахтера. У обоих конкурентов есть матчи в запасе. Ворскла держится седьмой с 30 зачетными баллами в активе.
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