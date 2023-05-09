"Матч СК Днепр-1 – Металлист оказался под подозрением из-за аномального уровня ставок. Расскажу то, что я знаю. То, что я нигде не прочитал, но что мне удалось узнать.

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Перед игрой неопределенная особа позвонила арбитру (Ярославу Козыку) матча и сказала, что конкретно в этом матче Днепр-1 выиграет с определенным счетом. Арбитр этого матча по всем рекомендациям УЕФА и УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство. Руководство сказало, что такой сигнал есть – передали в УЕФА. УЕФА через всех своих людей, помогающих им, передали это, не знаю, букмекерам, радарам. И, как следствие, некоторые букмекерские компании просто сняли ставки на эту игру.

Звонок был зафиксирован в приложении к рапорту этого матча. Сейчас идет расследование. Кто звонил арбитру? Вот этот вопрос. Кто? Насколько я понимаю, он назвал результат, который не состоялся. И на основе этого возникла скандальная ситуация", – объяснил Цыганык в эфире Цыганык Live.

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