"Матч СК Дніпро-1 – Металіст опинився під підозрою через аномальний рівень ставок. Розповім те, що я знаю. Те, що я ніде не прочитав, але що мені вдалося дізнатися.

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Перед грою певна невизначена особа зателефонувала арбітру (Ярославу Козику) матчу і сказала, що конкретно в цьому матчі Дніпро-1 виграє з певним рахунком. Арбітр цього матчу за всіма рекомендаціями УЄФА та УАФ поставив до відома своє безпосереднє керівництво. Керівництво сказало, що такий сигнал є – передали в УЄФА. УЄФА через усіх своїх людей, які допомагають їм, передали це, не знаю, букмекерам, радарам. І, як наслідок – деякі букмекерські компанії просто зняли ставки на цю гру.

Дзвінок було зафіксовано у додатку до рапорту цього матчу. Зараз триває розслідування. Хто телефонував арбітру? Ось це питання. Хто? Наскільки я розумію, він назвав той результат, який не відбувся. І на основі цього виникла скандальна ситуація", – пояснив Циганик у ефірі Циганик Live.

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