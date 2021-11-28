Главный тренер Черноморца Юрий Мороз поделился эмоциями от поражения одесситов в матче 16-го тура УПЛ против Десны и рассказал о непростых отношениях с болельщиками команды.

"Думаю, что мы заслужили ничью. Пытались, пытались, хотели взять реванш, но, к сожалению... Десна – опытная крепкая команда, и нам было тяжело. Пропущенный мяч после стандарта выбил нас из колеи. Мы готовились к стандартам Десны, поскольку знаем, что это один из их козырей, кроме игровых качеств. Надеялись, что вратарь сыграет надежнее.

Черноморец — Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча

У нас сегодня не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Прекрасно сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сэйвов и спас команду. Какое-то невезение, что дома не можем взять 3 очка. Надеюсь, что в ближайшее время мы добудем эту победу.

Фанатам есть что сказать. Они правильно выражают недовольство. Лично мне тяжело все это слушать – такое чувство, что мы приехали наркотиками сюда торговать или оружием. Приехали делать дело, футбол развивать, стараемся, но это вопрос к ним – они пришли, заплатили деньги, хотели увидеть победу команды. Что-то не выходит. И нам, и им нужно запастись терпением", – поделился Мороз в эфире УПЛ Online.

Отметим, что Черноморец дома уступил Десне (0:1) и продолжил неудачную серию в домашних матчах – одесситы не одержали ни одной победы на своем стадионе.

Черноморец проиграл Десне и продолжил досадную домашнюю серию