Головний тренер Чорноморця Юрій Мороз поділився емоціями від поразки одеситів у матчі 16-го туру УПЛ проти Десни та розповів про непрості відносини з уболівальниками команди.

"Думаю, що ми заслужили на нічию. Намагалися, намагалися, хотіли взяти реванш, але, на жаль... Десна – досвідчена, міцна команда, і нам було важко. Пропущений м'яч після стандарту вибив нас із колії. Ми готувалися до стандартів Десни, оскільки знаємо, що це один з їхніх козирів, крім ігрових якостей. Сподівалися, що воротар зіграє надійніше.

Чорноморець — Десна – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У нас сьогодні не вистачало останньої якісної подачі з флангу. Нам бракувало солідності у грі. Чудово зіграв і воротар суперника, який видав пару хороших сейвів і врятував команду. Якесь невезіння, що вдома не можемо взяти 3 очки. Сподіваюся, що найближчим часом ми таки здобудемо цю перемогу.

Фанатам є що сказати. Вони правильно висловлюють невдоволення. Особисто мені важко все це слухати – таке відчуття, що ми приїхали наркотиками сюди торгувати чи зброєю. Приїхали робити справу, футбол розвивати, намагаємось, але це питання до них – вони прийшли, заплатили гроші, хотіли побачити перемогу команди. Щось не виходить. І нам, і їм потрібно запастись терпінням", – поділився Мороз у ефірі УПЛ Online.

Зазначимо, що Чорноморець вдома поступився Десні (0:1) та продовжив невдалу серію в домашніх матчах – одесити не здобули жодної перемоги на своєму стадіоні.

Чорноморець програв Десні та продовжив прикру домашню серію