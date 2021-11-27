Черноморец — Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча
27 ноября 19:47 - Читати українською
Десна на выезде обыграла Черноморец в матче 16 тура УПЛ, не позволив одесситам прервать ужасную домашнюю серию. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Одесситы активно начали поединок, однако Десна устояла под напором, а ближе к перерыву вышла вперед – Тотовицкий на дальней стойке замкнул подачу с углового. Черноморец пытался отыграться, а Десна играла на контратаках всю вторую половину, но игра завершилась минимальной победой черниговцев.
Черноморец проиграл Десне и продолжил досадную домашнюю серию
Таким образом Десна набрала 24 очка и расположилась на 6 позиции, а Черноморец с 11 пунктами остался тринадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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